Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Колумбійські фахівці навчатимуть українських солдатів: команда уже вирушила до Європи

Дата публікації
Перегляди
8
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Колумбійські фахівці навчатимуть українських солдатів: команда уже вирушила до Європи

Фото: Чернігівська ОДА/Facebook

11 військових інженерів армії Колумбії поділяться з українцями досвідом безпечного знешкодження мін.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив, що група фахівців з розмінування вирушила до Європи, де навчатиме українських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться в одній із країн НАТО по сусідству з Україною.

Про це колумбійський міністр написав у своєму мікроблозі в Twitter .

"11 військових інженерів армії Колумбії навчатимуть українських солдатів військовому розмінуванню", - повідомив він.

За словами Молано, колумбійські фахівці "перебуватимуть в одній із сусідніх країн, що входять до НАТО".

За інформацією агентства Reuters, після майже 60 років внутрішнього конфлікту в Колумбії між збройними силами, лівими повстанцями, правими воєнізованими формуваннями та наркокартелями військові сапери цієї країни стала одними з найбільших фахівців у сфері знешкодження різноманітних мін та вибухових пристроїв. 

Експерти з Колумбії, яка віднедавна стала партнером НАТО, були запрошені для проведення навчання Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Естонія також відправила до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.

Партизан-сапер: де чоловік з села Олізарівка навчався розміновувати міни

Партизан-сапер: де чоловік з села Олізарівка навчався розміновувати міни

Читайте також:

Наступна публікація