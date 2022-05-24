Колумбійські фахівці навчатимуть українських солдатів: команда уже вирушила до Європи

11 військових інженерів армії Колумбії поділяться з українцями досвідом безпечного знешкодження мін.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив, що група фахівців з розмінування вирушила до Європи, де навчатиме українських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться в одній із країн НАТО по сусідству з Україною.

Про це колумбійський міністр написав у своєму мікроблозі в Twitter .

"11 військових інженерів армії Колумбії навчатимуть українських солдатів військовому розмінуванню", - повідомив він.

За словами Молано, колумбійські фахівці "перебуватимуть в одній із сусідніх країн, що входять до НАТО".

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За інформацією агентства Reuters, після майже 60 років внутрішнього конфлікту в Колумбії між збройними силами, лівими повстанцями, правими воєнізованими формуваннями та наркокартелями військові сапери цієї країни стала одними з найбільших фахівців у сфері знешкодження різноманітних мін та вибухових пристроїв.

Експерти з Колумбії, яка віднедавна стала партнером НАТО, були запрошені для проведення навчання Сполученими Штатами.

Once ingenieros militares @Ingenieros_EJC entrenarán a soldados ucranianos en Desminado militar.



Estarán en un país vecino miembro de la @NATO, capacitando, mejorando técnicas y procedimientos tácticos de Desminado. pic.twitter.com/79GWikV0vt — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 23, 2022

Нагадаємо, Естонія також відправила до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.

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