Колумбійські фахівці навчатимуть українських солдатів: команда уже вирушила до Європи

11 військових інженерів армії Колумбії поділяться з українцями досвідом безпечного знешкодження мін.
Міністр оборони Колумбії Дієго Молано повідомив, що група фахівців з розмінування вирушила до Європи, де навчатиме українських військовослужбовців. Навчання відбуватимуться в одній із країн НАТО по сусідству з Україною.
Про це колумбійський міністр написав у своєму мікроблозі в Twitter .
"11 військових інженерів армії Колумбії навчатимуть українських солдатів військовому розмінуванню", - повідомив він.
За словами Молано, колумбійські фахівці "перебуватимуть в одній із сусідніх країн, що входять до НАТО".
За інформацією агентства Reuters, після майже 60 років внутрішнього конфлікту в Колумбії між збройними силами, лівими повстанцями, правими воєнізованими формуваннями та наркокартелями військові сапери цієї країни стала одними з найбільших фахівців у сфері знешкодження різноманітних мін та вибухових пристроїв.
Експерти з Колумбії, яка віднедавна стала партнером НАТО, були запрошені для проведення навчання Сполученими Штатами.
Once ingenieros militares @Ingenieros_EJC entrenarán a soldados ucranianos en Desminado militar.— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 23, 2022
Estarán en un país vecino miembro de la @NATO, capacitando, mejorando técnicas y procedimientos tácticos de Desminado. pic.twitter.com/79GWikV0vt
Нагадаємо, Естонія також відправила до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.
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