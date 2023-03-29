"Колупалися в безпілотнику": названо несподівану причину вибуху у будівлі ФСБ у Ростові

Вибух стався через те, що співробітники не дотримувались правил безпеки.

Пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові, яка сталась 14 березня, могла бути спричинена необережністю співробітників або вибухом "українського" дрона.

Про це інформує видання Baza.

Джерела видання повідомляють, що керівництво ФСБ відчитало своїх співробітників, оскільки залишилось незадоволеним результатами перевірки після вибуху у Ростові. У матеріалі вказується, що вибух стався через те, що співробітники не дотримувались правил безпеки, що призвело до пожежі у будівлі.

"На цей момент, одна з версій вибуху — неполадки з електропроводкою, що спричинили вибух пально-мастильних матеріалів", - пишуть журналісти.

Також перевіряється і інша версія, згідно з якою, пожежа сталась через вибух безпілотника. Повідомляється, що незадовго до вибуху було виявлено нібито "український" безпілотник, який доставили у ФСБ, бо вирішили, що він розвідувальний. Там співробітники вирішили його розібрати, в результаті чого стався вибух.

"Три співробітники, які розбирали безпілотник, загинули", - уточнює Baza.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Ростові-на-Дону загорілася будівля Управління прикордонної служби ФСБ. Перед інцидентом було чутно вибух.

Пізніше у ФСБ РФ назвали офіційну причину вибуху та пожежі, там сказали, що інцидент трапився внаслідок загорання паливно-мастильних матеріалів у гаражі.

Вибухи в Росії: у Ростові палає управління ФСБ

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