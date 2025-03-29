Росийські військові / © Associated Press

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Без допомоги Китаю Росія не змогла б продовжити бойові дії, оскільки її ресурси швидко вичерпалися б. Китай, зокрема, є важливим постачальником енергоносіїв для Росії, що дозволяє їй зберігати стабільність економіки та підтримувати бойові операції.

Таку думку висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в етері Еспресо.

За словами дипломата, Росія не змогла б вести бойові дії без допомоги Китаю, який постачає енергоносії та товари подвійного призначення.

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«Фактично, Китай був і залишається союзником Росії. Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні. Якби Китай припинив купувати російські енергоносії й допомагати Москві товарами подвійного призначення, то війна давно б завершилась. Оскільки, РФ вичерпала б свої ресурси. Втім, у Путіна є такі чудові друзі, як Сі Цзіньпінь. Також є Нарендра Моді, який очолює найбільшу демократію у світі», — розповів він.

Дипломат зазначив, що Індія продовжує купувати російську нафту та зброю, дивлячись на війну як на конфлікт між Заходом та Росією, вважаючи, що зможе залишатися нейтральною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що якщо Дональд Трамп дозволить Путіну окупувати Україну, це може призвести до нападу Китаю на Тайвань.