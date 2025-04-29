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- Війна
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Коли буде найкращий час для переговорів з Росією: військовий медик дав чітку відповідь
Армія РФ не може захопити достатньо населених пунктів, щоб мати сильну позицію на перемовинах.
До кінця 2025 року Росія має зрозуміти, що сили закінчуються. Ймовірно, це буде кращий момент для переговорів.
Про це сказав військовий медик та медичний менеджер Гліб Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live».
Зараз лінія фронту практично не рухається. Хіба що дуже повільно. До прикладу, минулого року під час наступу РФ усе виглядало так, що ось-ось росіяни зайдуть до Покровська. —
“Але вони не зайшли у Покровськ. Вони і зараз не там, нам вдається їх відсунути трохи. Знову ж таки, Куп’янськ? Не дійшли, не взяли. Не те що Костянтинівку, навіть Часів Яр, лише шматок захопили. Курська операція — так, вони забрали територію, яка частково була під нашим контролем. Але значних переваг, особливо зважаючи на витрачені ресурси, у них немає”, — наголосив Бітюков.
Раніше окупанти штурмували нас на БТР і танках, потім на жигулях, зараз — на мотоциклах. Нестача техніки, запаси з часів Другої світової вичерпалися або закінчуються, нові вони не встигають виготовити.
“Об’єктивно у них сили закінчуються. Гіпотезую, що вони цього поки не розуміють. Але, якщо ми продовжимо в такому ж дусі, до кінця року вони зрозуміють, що не можуть просуватися. Тоді з цим треба буде щось з цим робити. Нових захоплень немає, відступати вони також не можуть. Можливо, тоді буде кращий час для переговорів”, — завершив медик.
Раніше Венс заявив: переговори щодо врегулювання російсько-українського "конфлікту" перебувають у самому розпалі.