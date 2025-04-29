Коли буде найкращий час для переговорів з Росією: військовий медик дав чітку відповідь

Переговори / © ТСН.ua

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До кінця 2025 року Росія має зрозуміти, що сили закінчуються. Ймовірно, це буде кращий момент для переговорів.

Про це сказав військовий медик та медичний менеджер Гліб Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live».

Зараз лінія фронту практично не рухається. Хіба що дуже повільно. До прикладу, минулого року під час наступу РФ усе виглядало так, що ось-ось росіяни зайдуть до Покровська. —

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“Але вони не зайшли у Покровськ. Вони і зараз не там, нам вдається їх відсунути трохи. Знову ж таки, Куп’янськ? Не дійшли, не взяли. Не те що Костянтинівку, навіть Часів Яр, лише шматок захопили. Курська операція — так, вони забрали територію, яка частково була під нашим контролем. Але значних переваг, особливо зважаючи на витрачені ресурси, у них немає”, — наголосив Бітюков.

Раніше окупанти штурмували нас на БТР і танках, потім на жигулях, зараз — на мотоциклах. Нестача техніки, запаси з часів Другої світової вичерпалися або закінчуються, нові вони не встигають виготовити.

“Об’єктивно у них сили закінчуються. Гіпотезую, що вони цього поки не розуміють. Але, якщо ми продовжимо в такому ж дусі, до кінця року вони зрозуміють, що не можуть просуватися. Тоді з цим треба буде щось з цим робити. Нових захоплень немає, відступати вони також не можуть. Можливо, тоді буде кращий час для переговорів”, — завершив медик.

Раніше Венс заявив: переговори щодо врегулювання російсько-українського "конфлікту" перебувають у самому розпалі.

