Коли для Путіна настане критична ситуація з війною: командувач ДШВ назвав умову

Президент РФ Володимир Путін і російські військові / © ТСН

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Для президента Росії Володимира Путіна може скластися критична ситуація, коли у країна-агресорки закінчаться добровольці, які йдуть воювати за гроші.

Таку думку новий командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол висловив у інтерв’ю «Телеграфу».

Критичний момент для Путіна

Апостол прокоментував тезу журналіста про враження, що у Росії є ще багато бійців.

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«Раніше в них були ПВК „Вагнер“ — підготовлені бійці, сильний супротивник. Їх вже немає. Також був їхній кадровий спецназ. Ми — ЗСУ — його утилізували також. Вони провели першу хвилю мобілізації — побачили, що це має соціальні наслідки. Коли скінчаться добровольці „за бабло“, і тоді почнеться нова хвиля мобілізації, яка для Путіна може стати критичною«, — розповів командувач ДШВ.

Апостол — про війська КНДР

Він також оцінив бойові уміння та мотивацію північно-корейських бійців, яких ворог залучив для звільнення Курської області.

«Під час перших їхніх спроб штурмувати наші позиції було весело спостерігати. Як у фільмах про Другу світову: рота йде в наступ ланцюгом. А за ним розгортається мінометна батарея. Бригади їхні знищили. Звісно, вони вчились і були змушені адаптуватись до реалій сучасної війни», — зауважив Апостол.

Супермотивацію військових КНДР, про які багато хто говорив, командувач сприймає більше як страх. Адже ці бійці розуміли — якщо потраплять у полон, їхні рідні та близькі вдома будуть знищені, тому вбивали себе, підриваючи гранатами.

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Командувач ДШВ порівняв північнокорейських військових із українськими контрактниками, які стримували початок російського вторгнення. За словами Апостола, з воєнного погляду, бійців з КНДР «не показали чогось надзвичайного або крутого».

«Наші контрактники зразка початку 2022 року на голову сильніші. Хоча справді ідеологія, промиті мізки і страх змушують корейців сунути „м’ясом“ вперед. А в загальному вони покращили свої навички, і недооцінювати їх ми не можемо. Сюди входить: скільки їм років, скільки вони в армії та з якого підрозділу — це впливає на їхні дії на полі бою», — пояснив командувач ДШВ.

До слова, раніше політолог Вадим Денисенко висловив думку, що Путін поки не готовий оголошувати нову хвилю мобілізації через страх. Однак, не виключено, що невдовзі у президента РФ не залишиться іншого вибору.

Зауважимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що незважаючи на колосальні втрати Росії у липні — понад 33,2 тис. осіб — ворог збільшує угруповання на 9000 бійців щомісяця. Агресорка планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.

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За словами директора безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павла Лакійчука, аби росіяни втратили свій потенціал для ведення подальшої війни, їхні щоденні втрати мають сягати від 1300 до 1600 бійців.