Коли міжнародні сили можуть з’явитися в Україні: Зеленський розкрив умову

Володимир Зеленський

Понад 30 країн, які входять до так званої Коаліції охочих, уже розуміють свої можливі ролі у забезпеченні безпеки України, однак практична реалізація цього формату можлива лише після припинення вогню.

Про заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обговорення міжнародних сил для України.

За словами Зеленського, країни домовилися не оприлюднювати відповідний документ публічно.

“У нас є 30 плюс країн у Коаліції охочих. І кожна країна вже здебільшого розуміє свою роль, чи обсяг підтримки, і хто готовий забезпечити війська в Україні”, — зазначив президент.

Він підкреслив, що рішення про нерозголошення деталей було спільним для всіх учасників коаліції, адже йдеться про гарантії безпеки, які почнуть діяти лише після припинення бойових дій.

“Ми між собою узгодили, що цей документ не поширюємо, тому що Коаліція охочих вирішила: вона готова забезпечити Україні гарантії безпеки лише після припинення вогню. Це було спільне рішення”, — пояснив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу, що можливості участі різних країн залежать від їхніх конституційних обмежень і національного законодавства.

“Є різні статуси відповідно до власних конституцій, тому країни можуть забезпечувати різні речі”, — сказав він.

За словами президента, нині робота в межах цього формату відбувається за лідерства Франції та Великої Британії, які підготували спільний план безпекової підтримки.

“Вони розробили цей спільний план, але є багато країн, які дійсно готові допомогти. Це все про безпеку — на землі, в небі та в морі”, — наголосив Зеленський.

Він додав, що окремі держави вже заявили про готовність надавати підтримку саме на суші, а також у повітряному та морському просторі, однак конкретні формати стануть відомі після припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що США нібито готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО. За інформацією ЗМІ, вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу. Дональд Трамп у Білому домі зазначив, що надання таких гарантій є ключовим фактором для успішної реалізації мирної угоди.