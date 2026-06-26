Коли можливий перелам у війні: Сирський назвав єдину умову

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з іноземними медіа детально окреслив стратегічні цілі Сил оборони та умови для завершення бойових дій. Попри значні втрати ворога та вдалі українські удари по російській логістиці, генерал поки обережно утримується від заяв про те, що конфлікт уже досяг переломного моменту. Натомість українська армія планує довести країну-агресорку до повної зупинки через системне знекровлення її військового та економічного потенціалу.

Про своє бачення кульмінаційної точки війни та подальші стратегічні кроки очільник українського війська розповів в інтерв’ю The Times.

Очікування критичного моменту

Під час розмови Головнокомандувач послався на відому військову теорію Карла фон Клаузевіца про кульмінаційну точку конфлікту. Згідно з цим принципом, військова міць агресора спочатку має досягти свого максимального енергетичного імпульсу, а після цього неодмінно зупинитися і зазнати краху через тотальне виснаження. Саме такий сценарій військове керівництво України вважає найбільш реалістичним шляхом до перемоги.

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«Я не можу прямо сказати, що війна наближається до перелому», — чесно визнав генерал Олександр Сирський.

Наразі російське командування абсолютно не відмовилося від своїх намірів захопити українські території, а лише коригує часові межі своїх планів. Ворог продовжує тиснути піхотою та використовує цинічну тактику «тисячі порізів».

«Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і тоді може відбутися перелом», — пояснив очільник ЗСУ.

Чотири головні цілі ЗСУ

Щоб пришвидшити цей процес виснаження, українське військове командування впроваджує чіткий план дій. Стратегія Сил оборони наразі зводиться до чотирьох основних, але надзвичайно складних у реалізації завдань. Першою і ключовою метою залишається надійне утримання підконтрольних територій.

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Другим надважливим завданням є знищення російських солдатів у кількостях, які значно перевищуватимуть можливості Москви щодо поповнення своїх резервів. З початку року українським захисникам вже вдалося вбити або поранити понад 183 тисячі окупантів, що перевищує показники російської мобілізації за цей самий період. Третя мета полягає у тотальному руйнуванні ворожої логістики за допомогою безпілотників середньої дальності.

«Ми повинні бути ініціативними і постійно нав’язувати свою волю ворогу шляхом активних дій», — резюмував Олександр Сирський.

Четвертою стратегічною ціллю українських військ є цілеспрямоване знищення російської економіки. Для цього Сили оборони продовжуватимуть здійснювати масштабні далекобійні удари по об’єктах енергетичного сектора та військово-промислового комплексу держави-агресорки.

Нагадаємо, безпрецедентні зміни в тактиці бойових дій змусили сучасні армії повернутися до методів минулого століття. За словами Сирського, через використання безпілотників важка техніка виявилась неефективною, тому піхота штурмує ворога «ногами», як у Першу світову війну.

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