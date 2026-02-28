ТСН у соціальних мережах

Коли почнеться новий наступ РФ та які міста хоче захопити Путін: прогноз Ступака

Ворог зараз намагається вибудувати собі умови для подальшого проведення наступу.

Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ — метою, швидше за все, стануть дві області.

Про це сказав військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак виданню «Главред».

«У першу чергу — Донецька область. Це мета номер один для РФ зараз. Костянтинівка практично перестала існувати, її Росія просто стирає з лиця землі, руйнуючи будинок за будинком. Зараз російські війська мають намір захопити Костянтинівку повністю, а далі — Краматорськ і Слов’янськ», — сказав він.

Ступак також наголосив, що Запоріжжя — дуже небезпечний напрямок.

«В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але підійти до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб у Херсоні не можна було жити. І інша велика загроза — знищення росіянами ГЕС», — додав він.

Бої на Донбасі та ймовірний наступ РФ

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов про весняно-літній наступ російських окупантів із території РФ та з окупованих територій України каже наступне: «Те, що росіяни мають ресурси для продовження наступальної кампанії — це очевидно. Але йдеться про продовження, а не про нову наступальну кампанію. Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року. Змінюються напрямки та масштабність, але російська армія наступає».

На думку Селезньова, наприкінці квітня, коли починає з’являтися перша «зеленка» (зелене листя — ред.), росіяни можуть масштабувати свої бойові дії на полі бою.

«Для них в пріоритеті — захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації. Я думаю, що вони будуть діяти саме там, причому із трьох плацдармів», — каже аналітик.

Аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.

