Коли Путін вирішив напасти на Україну: Портников назвав точку неповернення

Путін вирішив напасти на Україну, коли усвідомив, що Київ не капітулює перед Кремлем

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Російсько-український конфлікт не мав дипломатичного вирішення від моменту анексії Криму, а ключовою датою, що остаточно переконала Кремль у необхідності повномасштабної війни проти України, став Нормандський саміт 2019 року.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

«Дипломатія вичерпала свої можливості у 2014 році, після анексії Криму. Жодних дипломатичних можливостей завершити російсько-українську війну з моменту анексії Криму не було», — зазначив Портников.

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Він додав, що їх немає ані зараз, ані в осяжній перспективі, і, можливо, не буде ніколи. Єдиним завданням Заходу та України, за його словами, було утримувати Росію від початку великої війни, усвідомлюючи, що головною метою російського політичного керівництва на чолі з Путіним є капітуляція України.

«На превеликий жаль, ми з цією задачею не впорались саме тому, що багато хто в Києві та західних столицях вважав за можливе дипломатичним шляхом домовитись з Путіним», — пояснив Віталій Портников.

За його словами, Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення до України, щоб замінити українську владу на таку, яка буде готова задовольнити забаганки Москви та здати Київ росіянам.

«Тригером, який фактично не залишав жодних сумнівів, принаймні в мене, що буде велика російсько-українська війна, був Нормандський саміт після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України у 2019 році», — наголосив Портников.

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Він пояснив, що саме під час цього саміту Путін переконався, що новий президент України не готовий капітулювати перед ним, і що всі російські очікування у зв’язку зі зміною влади в Україні не виправдалися.

Тоді, за словами Портникова, Путін усвідомив, що в Україні більше немає політичної еліти, яка, з одного боку, мала б підтримку населення, а з іншого — була б готова капітулювати перед Росією.

«Саме тоді й було ухвалене остаточне рішення про необхідність війни з Україною для заміни української влади на таку, яка погодиться на забаганки Москви», — зазначив він.

Проте, як уточнив Віталій Портников, він сам не зміг передбачити, що у 2019 році Путін уявляв собі цю війну не як довготривале знищення сусідньої держави, а як бліцкриг.

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Що таке Нормандський саміт

Нормандський саміт (або Нормандський формат) — це формат переговорів між чотирма державами: Україною, Німеччиною, Францією та Росією, створений для врегулювання конфлікту на Донбасі. Його було започатковано у червні 2014 року під час святкування 70-ї річниці висадки союзників у Нормандії, звідки й походить назва. Метою зустрічей був пошук дипломатичного рішення російсько-українського конфлікта, зокрема реалізація Мінських угод.

Останній саміт у Нормандському форматі відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. Головними результатами цієї зустрічі стали домовленості про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», повне припинення вогню та розведення сил на трьох нових ділянках по лінії зіткнення. Також обговорювалося запровадження «формули Штайнмаєра» щодо особливого статусу Донбасу, що викликало суперечливі дискусії в українському суспільстві.

Нагадаємо, Портников назвав 4 сценарії закінчення війни в Україні. На його думку, лише один із них — найкращий для нашої держави, проте і майже нереалістичний.