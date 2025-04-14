Коли Путін закінчить війну: Зеленський сказав, до чого Кремль готує росіян

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Кремлівський очільник Володимир Путін зосереджений на продовженні війни. Тож російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 квітня.

Він нагадав, що 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Проте саме 34 дні зберігається відверта російська агресія

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«Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню», — сказав Зеленський.

Президент також назвав причину таких дій Москви.

«Причина цьому тільки одна: вони в Москві не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли: надалі воюватимуть», — заявив президент України.

Нагадаємо, США відреагували на удари РФ по Сумах та Кривому Рогу.

Атака росіян на мирні міста забрала життя сотень громадян.

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