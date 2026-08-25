Коли Путін збирається закінчити війну в Україні: назвали нову дату

Коли закінчиться війна в Україні / © Associated Press

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У Росії відповіли, коли хочуть закінчити війну в Україні. Депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. Він закликав готуватися до можливого протистояння з країнами НАТО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Коли Путін хоче закінчити війну в Україні

За словами російського парламентаря та колишнього командувача 58-ї армії, цей процес повинен завершитися «абсолютною перемогою» кремлівської армії.

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Такий часовий орієнтир Соболєв пояснив потенційним зіткненням із країнами НАТО. На його думку, РФ нібито мусить завершити кампанію в Україні, аби заздалегідь підготуватися до можливої «агресії» з боку Альянсу.

Депутат стверджує, що Німеччина, Польща, Франція, Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Норвегія та Бельгія нібито ведуть підготовку до війни проти Росії та намагаються завдати їй «стратегічної поразки».

Жодних доказів на підтвердження цих слів політик не надав. Водночас він укотре вжив стандартні кліше кремлівської пропаганди, назвавши українське керівництво «фашистським режимом».

Російський наступ буксує на кількох напрямках

Нагадаємо, що 23–24 серпня російські війська продовжували наступальні операції на кількох ділянках фронту, зокрема на Сумщині, Харківщині, Куп’янському, Борівському, Покровському та інших напрямках, однак не досягли суттєвих підтверджених успіхів. Зокрема, на Харківщині українські сили навіть перейшли в контратаку поблизу Вовчанська.

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Водночас українські підрозділи демонструють локальні успіхи: за геолокаційними кадрами, ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Діброви. Крім того, українські сили завдали результативних ударів по тиловій російській логістиці та військових об’єктах, уразивши склади, лабораторію дронів та командний пункт на окупованих територіях.

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