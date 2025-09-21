Коли Росія може почати реальні перемовини про припинення війни – "Осман" відповів

ЗСУ / © СБУ

Росія не буде вести реальних переговорів про завершення війни, доки українська армія не зупинить її на фронті.

Про це заявив український військовий батальйону “Айдар”, сержант т.в.о. командира взводу Станіслав Бунятов із позивним “Осман” в інтерв’ю ютуб-каналу Informer.

“Росіяни не хочуть ніяких перемовин. У них все добре виходить на фронті зараз. Вони поставили собі мету, розрахували допустимі втрати та ресурси для війни. Тобто у них все йде за планом. На які перемовини мова може йти зараз?”, – наголосив Осман.

За його словами, Кремль використовує тему переговорів виключно для зниження санкційного тиску, висуваючи свідомо неприйнятні умови.

“Росіяни кажуть: йдемо на перемовини, але продовжують наступ. І не буде жодних перемовин, доки ми їх повністю не зупинимо. Це мають усі розуміти. Не буде такого, що Росія сама захоче домовлятися”, – підкреслив військовий.

Він також попередив, що поступки Росії не зупинять агресію. Навіть відмова від частини територій не гарантує миру, оскільки Москва завжди вимагатиме більше, прикриваючись “захистом російськомовного населення”.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито “залишається відкритим” до врегулювання війни проти України шляхом переговорів.