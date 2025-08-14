Коли Росія може відновити масовані удари по Україні: майор ЗСУ назвав дати

Ракетна зброя / © Getty Images

Останнім часом країна-агресорка Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних та дронових ударів по Україні. Все це повʼязано із запланованими переговорами кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі Radio NV .

Військовий запевнив, що РФ утримається від масованих ударів по Україні до 15 серпня. Однак, після цієї дати майор ЗСУ радить українцям бути обережними.

«Адже це їхня (росіян — ред.) типова реакція — тиснути на суспільство. Що от, ми дали вам сигнал — тисніть на свого президента, хай погоджується на наші умови. І в ніч з 15 на 16, з 16 на 17 — ми можемо очікувати повітряних ударів. Якщо не домовляться про щось зворотне під час розмови», — сказав Ткачук.

Водночас політолог підкреслив, що Україна почала активно завдавати ударів по цілях на території Росії, які залучені до війни в Україні. На думку військового, 2025 рік став вершиною таких операцій.

«Ми системно доходимо до того, що щотижня щось на Росії палає — логістичні маршрути, НПЗ. Ми починаємо бити дуже ефективно. І саме через це росіяни починають вкидувати в інформаційний простір тематику повітряного перемирʼя. Адже ми, на жаль, навчилися переживати зиму без електроенергії. А вони переживати такі зими вже не готові. Особливо коли ми бʼємо по НПЗ і це може суттєво вдарити по спроможностях галузі загалом на території Росії», — підкреслив Ткачук.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.