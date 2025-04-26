Коли Росія почне новий наступ: Гетьман розповів, що відбувається на фронті

Російська окупаціна армія вже почала новий наступ, але не поспішає його оголошувати офіційно / © Associated Press

Реклама

Кількість бойових зіткнень на фронті останнім часом збільшилась несуттєво. Ситуація без значних змін спостерігається на різних напрямках.

Про це розповів військовий оглядач, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в коментарі для «Еспресо».

«Росіяни казали, що навесні-влітку 2025 року посилять наступальні дії, тобто робитимуть ще одну наступальну операцію. Наша розвідка про це знала ще восени минулого року. Потім про цей наступ говорило і наше політичне керівництво — що є інформація щодо наступальних дій ворога на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Майже одночасно з цими повідомленнями головком Сирський зауважив, що збільшення активності противника можна розглядати, щонайменше на нашому північному кордоні, як наступальні дії, які росіяни анонсували», — прокоментував Гетьман.

Реклама

Він зазначив, що в РФ не оголошували офіційно початку нового наступу. Раніше вони анонсували, що наступ буде дуже потужним та триватиме 6–9 місяців. Тож якби наступальну кампанію було оголошено зараз, то справедливо виникло б питання щодо відсутності очікуваного просування.

«Якщо проаналізувати статистику за рік, то на сьогодні не суттєво збільшилася кількість бойових дій. На різних напрямках фронту непомітні якісь значні зміни. Можна вважати, що наступ потрошечку починається, але успіху противник не має», — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, армія РФ готує «подарунок» Путіну на 9 травня. Військовий оглядач Денис Попович заявив, що окупаційні війська відмовилися від планів щодо оточення і штурму Покровська і мають іншу ціль.