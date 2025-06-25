Коли Росія змогла б окупувати Україну: експосадовець НАТО оцінив наступ ворога

Війна в Україні / © ТСН

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Російська окупаційна армія не змінила своєї тактики у війні, яка триває вже четвертий рік. За умови поступового «відгризання» української території по шматочку для повної окупації України росіянам знадобилося б 120 років.

На цьому наголосив генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф, колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування НАТО в інтерв’ю Укрінформу.

«Для наступу у військовому сенсі цього терміну потрібен прорив. Вони повинні прорвати лінію фронту. Щоб прорватися, росіяни повинні мати мобільні ресурси, мобільну тактику і мобільні оперативні навички. А вони цього не продемонстрували. Вони, по суті, втратили свою мобільність. І вони не показали нічого, окрім вміння воювати на виснаження. Тому я не вірю в прорив», — пояснив він.

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За словами колишнього високопосадовця НАТО, український фронт може розвалитися хіба тоді, коли всі українські солдати одночасно його покинуть, а така ситуація є неймовірною.

«Великий російський наступ цього літа буде таким самим, як і минулого літа. І я пам’ятаю, як на телебаченні минулого літа я брав участь у дискусії на тему „скільки часу залишилося до падіння Покровська?“. Зараз літо 2025 року, а Покровськ ще стоїть», — нагадав генерал.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом описав ситуацію на полі бою, яка далеко не переможна для Російської Федерації.