Для повного захоплення України РФ знадобиться ще 231 рік / © Associated Press

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Сьогодні на території України окупантів перебуває майже вдвічі більше, ніж було у лютому 2022 року — щонайменше 600 тисяч. Однак і цього додостатньо для повної окупації нашої території.

Про це пише Forbes.

Аналітик Девід Акс спрогнозував, що за нинішнього темпу просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

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«За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України 2256 року ціною 101 мільйона жертв, — прогнозує екперт Девід Акс. — Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб».

Росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. РФ забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Крім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених.

Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська РФ в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це — «найвищий показник за весь час війни», який «майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення».

Нагадаємо, у кінці березня — на початку квітня росіяни активізувалися на фронті і почали захоплювати нові території України. За даними аналітиків, за квітень поточного року ворог окупував 175 кв км українських територій.

Щоб продовжити спонсорування війни, президент Росії Володимир Путін торік підвищив особисті та корпоративні податки. Також російський диктатор, його міністри й генерали налаштовані на тривалу війну, яка може вийти за межі України.