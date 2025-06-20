Коли ціна війни для РФ стане неприйнятною: Білецький про реальний стан російської армії

Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький

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За даними української розвідки, російська окупаційна армія зараз пербуває в жахливому стані, значно гіршому ніж рік тому.

Про це розповів командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький в інтервʼю журналістці Яніні Соколовій.

«Це очевидно, що стан російської армії зараз просто значно гірший, ніж у 2024 році. Вони свій наступальний потенціал 24-го стерли в нуль. Новий, фактично, на дану хвилину не зібрали. Тобто все, що я знаю, що наш розвідка показує — фактично поповнення йдуть не на полігони для формування якихось ударних одиниць в тилу, а напряму у воюючі підрозділи, і цим вони постійно підживлюють тиск», — пояснив військовий.

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За його словами, росіяни минулого року зібрали на полігонах ешелон у 70 тисяч солдатів — тобто такий «ударний кулак», здатний вести наступ. Після цього російське військовекомандування обрало для наступу Авдіївський напрямок, а далі пішли на Покровськ. Але зараз такі формування не відстежуються ні українською, ні західними розвідками.

«У них є людський ресурс, у них є якась кількість техніки, але армія справді перебуває в жахливому стані. Артилерія значною мірою вибита, бронетехніка стає рідким гостем на полі бою, тому що знову не катастрофічна, але значна нестача у них навіть старої радянської техніки, яка знімається з консервації», — зазначив Білецький.

Він додав, що негативні зміни спостерігаються і в особовому складі піхотних підрозділів. Новобранці стають все старішими, ще гірше підготовленими та ще більше демотивованими. На думку Білецького, причина такої дегрардації у поширенні «палочних методів», якими людей гонять на війну проти України.

«Так, в Росії люмпена трохи більше, ніж в нормальних країнах, але люмпен закінчується і у них. Я от переконаний, що для Росії Рубікон [переламний момент у війні — ред.] буде тоді, коли ціна для них буде неприйнятна. Це буде необхідність об’явити мобілізацію, коли уже середній клас та заводчан доведеться силоміць витягати та відправляти на фронт», — сказав війьковий.

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На його думку, коли в Росії почнеться загальна мобілізація, люди будуть активно протестувати.

«От пам’ятаєте, які у них був дізморал, коли вони об’явили мобілізацію, здається це був серпень 22 року. Все найгірше, що ми у нас бачимо, там теж відбувалося: штурми воєнкоматів жінками, цей термін „бусіфікація“ тоді з’явився у руських. Тобто було абсолютно все навіть трохи гірше, але потім вони знайшли такий двигун — ми платимо люмпену, а люмпен ніколи в житті не заробить цих грошей, він утилізується, ми платимо новому люмпену. Я думаю, що люмпен у них вже якщо не підходить до нуля, то його вже буде складно набирати», — підсумував Андрій Білецький.

Нагадаємо, Білецький розповів, скільки дронів потрібно фронту для ефективної оборони. За його оцінкою, державне фінансування не покриває всі потреби.