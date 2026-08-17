Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Повномасштабна війна Росії проти України дедалі більше набуває ознак так званої тотальної війни, коли протистояння виходить далеко за межі фронту, а мішенями стають економіка, інфраструктура та здатність держави продовжувати боротьбу.

Про це йдеться ву матеріалі The Kyiv Independent.

Реклама

Видання зазначає, що обмеження, які раніше не дозволяли говорити про повністю тотальний характер війни, поступово зникають.

Реклама

У класичному розумінні тотальна війна означає конфлікт, у якому держава використовує всі доступні ресурси, а бойові дії спрямовані не лише проти армії противника. Під удар потрапляють військове виробництво, джерела доходів, логістика, критична інфраструктура і зрештою здатність суспільства продовжувати війну.

Як зазначає військовий аналітик Микола Бєлєсков, нинішнє протистояння дедалі більше нагадує класичну тотальну війну, адаптовану до сучасних технологій: сторони намагаються підірвати фронт через знищення життєво важливої інфраструктури в тилу.

Війна дедалі сильніше переходить у тил

Однією з головних ознак нового етапу стало різке розширення далекобійних ударів.

Україна почала активніше бити не лише по військових об’єктах на окупованих територіях, а й по цілях у глибині Росії — нафтопереробних заводах, об’єктах експорту енергоносіїв і складах. The Kyiv Independent називає це появою стратегічного наступального тиску на Москву поза межами безпосередньої лінії фронту.

Реклама

Під час оголошеної Володимиром Зеленським «40-денної операції впливу» Україна також розширила атаки на російські порти, танкери так званого тіньового флоту в Азовському морі та об’єкти, пов’язані з логістикою. За оцінкою видання, економічний ефект таких ударів уже вимірюється мільярдними втратами та посилює відчуття війни серед пересічних росіян.

Росія своєю чергою відповідає ударами по українській економіці та тиловій інфраструктурі.

Під атаками дедалі частіше опиняються торговельні й логістичні об’єкти, серед яких гіпермаркети, супермаркети, поштові та складські комплекси. Окремо Москва посилила удари по портовій інфраструктурі та цивільних вантажних суднах в Одеській області.

Ці атаки мають не лише безпосередній руйнівний ефект. Скорочення судноплавства в Чорному морі загрожує Україні втратою доходів від експорту зерна та сировини, які залишаються важливими для економіки країни.

Реклама

Мета — змусити противника не витримати

Аналітики, яких цитує видання, бачать у діях обох сторін схожу стратегічну логіку — завдати противникові такого рівня економічних, соціальних і військових втрат, щоб він більше не міг ефективно продовжувати війну.

«Іншими словами, поставити противника на коліна, перш ніж зазнати власної поразки», — пояснює Бєлєсков.

За його оцінкою, Росія робить непропорційно більшу ставку саме на руйнування життєво важливої української інфраструктури.

Особливу небезпеку це створює напередодні зими. У The Kyiv Independent попереджають, що систематичні російські удари по портах, підприємствах і критичній інфраструктурі можуть привести до класичного ефекту тотальної війни, коли тиск одночасно чиниться на армію, економіку, населення та здатність держави функціонувати.

Ескалація може лише посилитися

Видання зазначає, що навіть без значних змін на фронті війна може ставати дедалі більш тотальною. Якщо жодна зі сторін не буде змушена піти на суттєві поступки, дедалі більша частина протистояння переноситиметься на стратегічний тил противника.

Окремим фактором може стати нова хвиля мобілізації в Росії. Москва досі намагалася уникати масштабного призову після негативного досвіду 2022 року, однак нестача людей і зниження ефективності російських військ знову актуалізували це питання.

Якщо Кремль все ж піде на нову мобілізацію, Росія зможе не лише посилити наступальні операції, а й підтримувати їх протягом значно довшого часу.

На думку експертів, це означає, що війна може перейти у ще тривалішу фазу виснаження, де ключовим стане питання, чия економіка, армія, інфраструктура та суспільство довше витримають системний тиск і руйнування.

Зауважимо, військовий експерт Іван Тимочко попередив, що на День Незалежності України Росія може посилити ракетні удари або влаштувати диверсії через символічність дати. Експерт зазначив, що держава готується до такого сценарію. Він закликав громадян уникати великих скупчень людей і бути готовими до можливих провокацій та пропаганди з боку агресора.

Новини партнерів

Новини партнерів