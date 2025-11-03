Коли у Росії закінчаться гроші на війну: прогноз експертів на 2026 рік

Володимир Путін / © Associated Press

Російська влада планує витратити на війну в Україні 2026 року близько 210 мільярдів доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Кремль має намір воювати до кінця, але це може стати серйозним ударом по економіці країни.

Про це експерт розповів в коментарі “24 Каналу”.

Проблеми бюджету та дефіцит

Експерт зазначає, що бюджет РФ на 2026 рік містить нереалістичні цифри. Навіть у 2025 році країна зазнала першого дефіциту у 1,2 трильйона рублів, який вже зріс до 3,8 трильйона, а нинішні прогнози на 2026 рік — 5,8–8 трильйонів рублів.

Щоб покрити такі витрати, Росія змушена буде використовувати золото-валютні резерви та друкувати гроші, що лише посилює ризик гіперінфляції.

Зниження оборонних витрат

Вперше з початку війни РФ планує зменшити витрати на національну оборону до 156 мільярдів доларів, порівняно з понад 163 мільярдами раніше. З урахуванням прогнозованої інфляції це скорочення буде ще відчутнішим.

Іван Ус попереджає, що гроші Росії рано чи пізно скінчаться, і критичний момент може настати вже 2026 року

Раніше ми писали, що економічні показники свідчать про системну кризу в Росії: сальдований прибуток підприємств за 8 місяців 2025 року скоротився на 8,3%, частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати борги.