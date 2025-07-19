Коли Україна може отримати перший Patriot за гроші Німеччини: BILD вразило термінами

Patriot / © Associated Press

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Першу систему Patriot, яку закупить для України Німеччина, ще виготовляє американська оборонна компанія Raytheon. Вона буде готовою щонайменше за шість-вісім місяців.

Про це повідомляє BILD.

Цю систему планувалося відправити до Швейцарії, однак її посунули у черзі заради України.

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"Перша установка поїде не до Берна, а до України. Платитиме за неї Німеччина. Однак ця система все ще будується американською оборонною компанією Raytheon. І, як очікується, буде готова не раніше, ніж через шість-вісім місяців", - наголошує німецьке видання.

За словами джерел BILD у німецькому уряді, спочатку план полягав у тому, що США доправлятимуть Україні зброю з власних запасів. Натомість Берлін мав покривати витрати на попереднє замовлення. Втім, президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що Пентагон не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони, а Європа має знайти системи ППО із власних запасів.

Водночас Європі бракує засобів ППО. Переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають уже кілька днів.

“Останніми днями ми досягли домовленості про те, що поставимо загалом дев'ять систем Patriot з європейського континенту та з Європи до України, і що ці системи потім будуть замінені США. Зрештою, ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості”, - пояснив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

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Як повідомлялося, Німеччина не підтвердила заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже в дорозі з Німеччини до України. У Міноборони кажуть, що їм про це нічого не відомо.

Між тим, Німеччина заявляє, що готова профінансувати дві системи Patriot для України. Однак їхнє походження та подальші деталі постачання поки що є предметом додаткових консультацій.

Дата публікації 08:19, 02.07.25 Кількість переглядів 749 Без ракет до Patriot та HIMARS! США позбавило Україну можливості навіть захищатись своєю зброєю