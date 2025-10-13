Коли Україна отримає Tomahawk: експерт спрогнозував час

Tomahawk суттєво посилять далекобійні спроможності ЗСУ / © Associated Press

Україна в решті-решт отримає від США ракети Tomahawk. Станеться це, скоріше за все, до Нового року.

Таке сподівання висловив військовий аналітик Олексій Гетьман в етері «Українського радіо».

Гетьман не виключив, що українці можуть дізнатися про те, що США надали ракети Tomahawk вже коли їх почнуть використовувати на практиці українські захисники.

Він пригадав, як було з комплексами «Петріот», коли всі на загал дізналися, що комплекси в Україні, коли вони збили першу ціль. Гетьман додав, що він вважає це правильним, оскільки так і повинно бути під час війни.

«Тому сподіваємося, що це рішення вже прийняте і що в найближчі місяці, до нового року ці ракети мають бути вже у нас. Сподіваємось», — додав військовий аналітик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.

Тим часом надання Україні ракет «Томагавк» викликає у Москви занепокоєння.