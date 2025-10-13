ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
917
Час на прочитання
1 хв

Коли Україна отримає Tomahawk: експерт спрогнозував час

Україна очікує отримання від американців ракети Tomahawk, здатні бити на далеку відстань.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Tomahawk суттєво посилять далекобійні спроможності ЗСУ

Tomahawk суттєво посилять далекобійні спроможності ЗСУ / © Associated Press

Україна в решті-решт отримає від США ракети Tomahawk. Станеться це, скоріше за все, до Нового року.

Таке сподівання висловив військовий аналітик Олексій Гетьман в етері «Українського радіо».

Гетьман не виключив, що українці можуть дізнатися про те, що США надали ракети Tomahawk вже коли їх почнуть використовувати на практиці українські захисники.

Він пригадав, як було з комплексами «Петріот», коли всі на загал дізналися, що комплекси в Україні, коли вони збили першу ціль. Гетьман додав, що він вважає це правильним, оскільки так і повинно бути під час війни.

«Тому сподіваємося, що це рішення вже прийняте і що в найближчі місяці, до нового року ці ракети мають бути вже у нас. Сподіваємось», — додав військовий аналітик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.

Тим часом надання Україні ракет «Томагавк» викликає у Москви занепокоєння.

Дата публікації
Кількість переглядів
917
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie