Коли Україна отримає Tomahawk: експерт спрогнозував час
Україна очікує отримання від американців ракети Tomahawk, здатні бити на далеку відстань.
Україна в решті-решт отримає від США ракети Tomahawk. Станеться це, скоріше за все, до Нового року.
Таке сподівання висловив військовий аналітик Олексій Гетьман в етері «Українського радіо».
Гетьман не виключив, що українці можуть дізнатися про те, що США надали ракети Tomahawk вже коли їх почнуть використовувати на практиці українські захисники.
Він пригадав, як було з комплексами «Петріот», коли всі на загал дізналися, що комплекси в Україні, коли вони збили першу ціль. Гетьман додав, що він вважає це правильним, оскільки так і повинно бути під час війни.
«Тому сподіваємося, що це рішення вже прийняте і що в найближчі місяці, до нового року ці ракети мають бути вже у нас. Сподіваємось», — додав військовий аналітик.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.
Тим часом надання Україні ракет «Томагавк» викликає у Москви занепокоєння.