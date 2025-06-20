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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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365
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2 хв

Коли Україна переможе у війні з Росією і який вигляд матиме ця перемога — в "Азові" відповіли

Україна має шанси перемогти Росію, тож слід зважати на низку факторів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли Україна переможе у війні з Росією і який вигляд матиме ця перемога — в "Азові" відповіли

Коли закінчиться війна в Україні — військовий відповів / © ТСН

Довготривалий мир в Україні настане тоді, коли зміниться режим в Росії, або РФ розпадеться на декілька інших держав і вже не загрожуватиме нашій державі.

Про це сказав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав «Калина» Паламар в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

На запитання журналіста, чи має Україна шанси перемогти Росію, «Калина» відповів ствердно.

«Є. Ми зобов’язані чинити опір. Якщо б ми думали про те, що Росія така велика, така могутня, там так багато людей, зброї у них тощо, то для чого було їм чинити опір? Президент міг поїхати, відвести війська, підняти руки і ніхто б там не захищався», — сказав він.

Він додав, що воювати можна і необхідно.

«А далі все залежить від людей, їхнього духу, їхньої креативності, їхніх підходів, ведення бойових дій асиметрично тощо. У нас круті служби безпеки. Операція „Павутина“ — це підручники історії однозначно», — зазначив він.

Коли закінчиться війна

«Не готовий сказати, вона мабуть ще буде. Тут комплекс факторів, комплекс збігу обставин, можливо. Тут багато всього.», — відповів «Калина» на запитання щодо фінау війни в Україні.

Він зауважив, що довготривалий мир настане, коли зміниться режим в Росії, або ж коли розпадеться на декілька інших держав. Коли вона не буде нести загрозу для України.

«От коли вона не буде нести загрозу, то я вважаю, що ми перемогли… Може бути припинення в огню, можуть бути якісь мирні домовленості — ми, вони будуть озброюватися, вчити армію тощо. Але чи це буде довготривалий мир — мир в контексті того, що Росія вже не нападе, можливо, лише тоді, коли її в такому форматі не буде, в якому вона зараз», — додав «Калина».

Тим часом армія РФ окупувала населений пункт на Донеччині. Росіяни захопили село Шевченко Перше та просунулися поблизу ще двох населених пунктів.

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