Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Коли Україна зможе повернути всі окуповані території: пояснення розвідника

Військовий вважає, що українські землі повернуться під контроль, коли у Росії почнеться процес розпаду.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Коли Україна зможе повернути всі окуповані території: пояснення розвідника

© Associated Press

Кремль добровільно не віддасть анексовані землі, однак є сценарій, за якого Україна все ж зможе повернутися до кордонів 1991 року.

Таку думку исловив розвідник спецпідрозділу «Тимура», ГУР МО України з позивним «Піка», пише «24 Канал».

Боєць зазначив, що сценарій, де Росія повертає Україні землі, — малореалістичний. Та все ж лиш з поверненням окупованих територій він бачить перемогу України.

«Є другий варіант, він реалістичніший — це розпад Росії зсередини. Після того відбудеться повернення земель. Нехай вони (росіяни — ред.) домовляться з нашою владою, щоб відновити територію України. Я думаю, це обов’язково. Вони повинні відновити все, відбудувати всі міста й села», — зазначив військовий.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе повернути всі окуповані Росією території, коли РФ буде слабкою.

«Суверенітет порушила Росія, і тому в момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна не торгуватиме своїми терориторіями в обмін на мир, як того вимагає російська сторона.

