Коли українцям готуватися до 16 годин без світла: експерт назвав найнебезпечніший сценарій

Енергетика України (ілюстративне фото) / © Associated Press

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В Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі «Ранок.LIVE».

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За його словами, критичний сценарій можливий уже найближчими днями, якщо інтенсивність російських ударів збережеться.

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«Якщо ворог продовжить такі системні обстріли наших енергетичних об’єктів, як сьогодні та раніше, то найближчими днями можемо мати надкритичні відключення. Це може бути і 15, і 16 годин без стабільного електропостачання. Але це якщо обстріли триватимуть, зокрема по об’єктах генерації», — сказав Ігнатьєв.

Водночас ситуацію з магістральними мережами «Укренерго», які відповідають за передавання електроенергії, експерт назвав відносно стабільною. За його оцінкою, російські удари поки не дозволили противнику досягти поставленої мети на цьому напрямку.

Натомість дедалі більшою проблемою стають атаки на локальні лінії електропередач та їхні опори. Ігнатьєв розповів, що для цього росіяни застосовують безпілотники зі спеціальними різальними елементами.

Наслідки таких атак уже можна побачити у Києві. За словами експерта, пошкоджено одну з опор енергомережі в районі мосту Метро.

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«Ми це бачимо, коли проїжджаємо мостом Метро — там була зрізана частина опори обленерго. А це надзвичайно важливі опори, це конектори між лівим і правим берегом», — пояснив Ігнатьєв.

Він додав, що через пошкодження ліній уже спостерігається провисання дротів, а ситуація ускладнюється безпековими обмеженнями.

Таким чином, ризик тривалих відключень залежатиме передусім від того, чи продовжить Росія масовані удари по генерації та локальній енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня за вказівкою НЕК «Укренерго» у частині областей України протягом усієї доби діятимуть обмеження електропостачання. Причиною стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Графіки відключень запровадили у низці регіонів. Їхню тривалість та обсяг обмежень визначають залежно від ситуації в енергосистемі.

Напередодні, 6 жовтня, стабілізаційні відключення за графіками почали діяти і в Києві. Відповідну команду також надала «Укренерго». Того ж дня погодинні відключення застосовували й у частині інших областей України — від 15:00 до кінця доби.

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