Коли закінчиться війна: Подоляк назвав ключові умови для поразки Росії

Війна в Україні

Війна в Україні закінчиться, коли ресурсність Росії досягне критичної межі. Для цього потрібно знищити щонайменше половину нафтової інфраструктури РФ та збільшити втрати ворога на фронті до такого рівня, щоб спровокувати тотальну мобілізацію і бунти.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.

Першим і найважливішим кроком є руйнування економічної бази ворога, зокрема нафтової галузі. За словами Подоляка, Україна активно працює в цьому напрямку, завдаючи далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), і таких атак ставатиме дедалі більше.

Для Росії не матиме значення світова ціна на нафту, навіть якщо вона сягне понад 100 доларів за барель, адже ключова проблема полягає у фізичній неможливості експортувати сировину.

«Якщо Росія матиме 100 доларів за барель, то за їхніми підрахунками, додатково в бюджет вони отримають 58 мільярдів доларів. Але питання в тому, що вони зможуть відвантажити? Якщо не зможуть, то Росії не допоможе навіть ціна в тисячу за барель», — наголошує радник керівника ОП.

Щоб досягти максимального ефекту, потрібно знищити понад 50% системи транспортування російської нафти. Наразі, як зазначив Подоляк, знищено близько 20–25%. Робота ведеться комплексно: паралельно з логістично-транспортною системою, нафтовими портами та перевалками українські сили знищують і російські системи протиракетної оборони. Саме ці об’єкти генерують гроші, які Кремль безпосередньо витрачає на війну.

Дефіцит живої сили та страх бунтів

Друга, не менш важливий складник поразки РФ — це критичні втрати російської армії на фронті. Росія воює винятково «живою силою», тому виснаження людського ресурсу є фатальним для окупантів.

Подоляк розповів про математику втрат ворога. Українські сили мали на меті знищувати близько 35 тисяч окупантів щомісяця. Приблизно стільки ж Росія набирала в рамках рекрутингу та прихованої мобілізації, щоб виходити в нуль. Однак ситуація для Москви почала погіршуватися.

«У січні та лютому вони не добрали 15–16 тисяч, тобто вони вже виходять у дефіцит живої сили», — підкреслив радник керівника ОП.

Якщо цей дефіцит стане хронічним, Кремлю доведеться оголошувати тотальну мобілізацію. Але на тлі внутрішньої ситуації в РФ такий крок вкрай небезпечний для влади.

За словами Подоляка, враховуючи психотип Володимира Путіна, складно уявити, що російський диктатор буде готовий воювати ще й із власним народом та придушувати масові бунти.

Росія боїться бунту — останні новини

Нагадаємо, в Москві перед 9 травня готують жорсткіші обмеження зв’язку, повідомляє російська служба BBC. ЗМІ зазначає, що 5, 7 і 9 травня у столиці РФ можуть обмежувати мобільний зв’язок, SMS та роботу так званих «білих списків».

Видання посилається на джерела, близькі до «Ростелекому» та одного з операторів. Що саме означають «білі списки», BBC не уточнює.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили про зростання суспільного невдоволення діяльністю президента РФ Володимира Путіна на тлі військових поразок, збільшення втрат на фронті та посилення репресій усередині країни.

