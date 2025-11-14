- Дата публікації
Коли закінчиться війна: Портников назвав умову, за якої можливі переговори з Путіним
Росію не зупинять ані величезні жертви, ані руйнування, оскільки на кону стоїть збереження імперії.
Відомий публіцист дав невтішний прогноз щодо термінів війни та назвав єдиний чинник, здатний її зупинити.
Про це Віталій Портников сказав в ефірі програми «Центр Європи» на Slawa TV.
На думку журналіста, очікувати на закінчення війни Росії проти України в осяжному майбутньому не варто.
Портников наголосив, що жодні втрати не змусять Кремль відмовитися від своїх цілей.
«Ніяка кількість жертв не примусить Росію до припинення воєнних дій. І ніяка втрата в інфраструктурі не примусить Росію до припинення воєнних дій. Тому що на карту поставлено щось набагато більше, ніж життя російського населення і інфраструктура провінційних прикордонних міст», — наголосив він.
Публіцист пояснив, що цією найвищою ставкою є збереження імперії як простору.
«І за це Росія готова заплатити будь-яку ціну і воювати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Україна зникла з політичної мапи світу і перетворилася на її частину», — вважає Портников.
Відповідаючи на питання, що робити в такій ситуації, журналіст вказав на єдиний реальний шлях до припинення бойових дій — економічний.
«Тоді виникає питання, а що робити? Економічно знесилювати. Можна не жаліти людей, можна плювати на власні міста, але не можна воювати без грошей і заліза. Єдиним реальним шансом завершити цю війну у 20-30-х роках цього сторіччя є економічне виснаження Росії», — заявив він.
Що буде з мирними перемовинами
На думку Портникова, саме від економічного стану РФ залежить майбутнє будь-яких дипломатичних процесів.
«І якщо це економічне виснаження наступає, то ми з вами побачимо мирні перемовини Дональда Трампа з Путіним. Якщо цього економічного виснаження не наступає, Путін буде нехтувати будь-кими санкціями з боку Сполучених Штатів і будь-якими бажаннями американського президента», — зазначив експерт.
Водночас він висловив повний скепсис щодо прямих переговорів між Києвом та Москвою.
«Про українсько-російський діалог я навіть не кажу, бо ніякої платформи для цього діалогу у XXI сторіччі я вже не бачу», — підсумував журналіст.
Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.
В Україні вже працюють сотні збройових компаній, а виробництво безпілотників цього року може сягнути мільйонів одиниць. Аналітики додають, що затяжний характер бойових дій формує сприйняття служби як «квитка в один кінець», адже командири неохоче звільняють досвідчених бійців навіть після багаторічної служби.