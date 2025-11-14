Коли закінчиться війна: Портников назвав умову, за якої можливі переговори з Путіним

Війна Росії з Україною / © ТСН.ua

Відомий публіцист дав невтішний прогноз щодо термінів війни та назвав єдиний чинник, здатний її зупинити.

Про це Віталій Портников сказав в ефірі програми «Центр Європи» на Slawa TV.

На думку журналіста, очікувати на закінчення війни Росії проти України в осяжному майбутньому не варто.

Портников наголосив, що жодні втрати не змусять Кремль відмовитися від своїх цілей.

«Ніяка кількість жертв не примусить Росію до припинення воєнних дій. І ніяка втрата в інфраструктурі не примусить Росію до припинення воєнних дій. Тому що на карту поставлено щось набагато більше, ніж життя російського населення і інфраструктура провінційних прикордонних міст», — наголосив він.

Публіцист пояснив, що цією найвищою ставкою є збереження імперії як простору.

«І за це Росія готова заплатити будь-яку ціну і воювати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Україна зникла з політичної мапи світу і перетворилася на її частину», — вважає Портников.

Відповідаючи на питання, що робити в такій ситуації, журналіст вказав на єдиний реальний шлях до припинення бойових дій — економічний.

«Тоді виникає питання, а що робити? Економічно знесилювати. Можна не жаліти людей, можна плювати на власні міста, але не можна воювати без грошей і заліза. Єдиним реальним шансом завершити цю війну у 20-30-х роках цього сторіччя є економічне виснаження Росії», — заявив він.

Що буде з мирними перемовинами

На думку Портникова, саме від економічного стану РФ залежить майбутнє будь-яких дипломатичних процесів.

«І якщо це економічне виснаження наступає, то ми з вами побачимо мирні перемовини Дональда Трампа з Путіним. Якщо цього економічного виснаження не наступає, Путін буде нехтувати будь-кими санкціями з боку Сполучених Штатів і будь-якими бажаннями американського президента», — зазначив експерт.

Водночас він висловив повний скепсис щодо прямих переговорів між Києвом та Москвою.

«Про українсько-російський діалог я навіть не кажу, бо ніякої платформи для цього діалогу у XXI сторіччі я вже не бачу», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.

В Україні вже працюють сотні збройових компаній, а виробництво безпілотників цього року може сягнути мільйонів одиниць. Аналітики додають, що затяжний характер бойових дій формує сприйняття служби як «квитка в один кінець», адже командири неохоче звільняють досвідчених бійців навіть після багаторічної служби.