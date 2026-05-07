Коли закінчиться війна в Україні: дипломат назвав три сценарії та головну умову зупинення агресії РФ

Україна має реальний шанс вийти з повномасштабної війни, проте цей шлях залежить від низки критичних факторів.

Про це розповів дипломат та надзвичайний і повноважний посол України в США (2015–2019) Валерій Чалий в інтерв’ю «24 каналу»

За словами дипломата, ситуація динамічна, і хоча точної дати завершення бойових дій ніхто не назве, існують три основні сценарії: від оптимістичного до тривожного.

Оптимістичний сценарій: тиск на «Росатом» та оборона Європи

Оптимістичний варіант розвитку подій повністю залежить від активності міжнародних партнерів. Чалий наголошує, що Європа має перестати вагатися та почати вкладати ресурси у власну оборону, паралельно нарощуючи військову допомогу Києву. Окремим пунктом стоїть санкційний тиск. Дипломат критично відгукнувся про 20-й пакет санкцій ЄС, назвавши його недостатнім.

«Тиск має посилюватися. В цьому я бачу можливість виходу з повномасштабної війни. Це не буде остаточне припинення конфлікту з Росією. Деякі питання доведеться відкласти на майбутнє. Але суверенітет буде збережений. Я не вірю, що якась угода зараз приведе нас до кордонів 1991 року. Це буде складно, поки Росія буде цілісною. А далі побачимо», — поділився Чалий.

Песимістичний прогноз: ризик втрати територій

Найгірший сценарій може стати реальністю, якщо американська сторона припинить продаж зброї Україні, а європейські країни проявлять нерішучість. У такому разі Росія використає момент для посилення мобілізації.

Дипломат попереджає, що за таких умов агресор зможе захопити ще більше українських територій. Втім, Чалий зауважив, що наразі така тенденція не простежується, хоча ще кілька років тому цей варіант виглядав більш реалістичним.

Проміжний сценарій: два роки стагнації

Наразі основним варіантом дипломат вважає проміжний сценарій — продовження війни в тому темпі та форматі, який ми бачимо сьогодні.

«Сценарій, що Україна зникне, я взагалі не розглядаю. Поки що це основний варіант на подальші 1–2 роки. Його можна поламати», — вважає дипломат.

Чалий підкреслив, що на заваді швидкому завершенню війни стоять діаметрально протилежні позиції сторін: Київ вимагає миру на теперішній лінії зіткнення, тоді як Кремль зазіхає на весь Донбас. Ситуацію ускладнює і міжнародна обстановка: попри заяви Дональда Трампа про бажання закінчити війну, через початок військової операції в Ірані всі переговори наразі поставлені на паузу.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла, що підтримує лише реальне та безумовне припинення вогню, а не короткострокові «перемир’я», які Росія пропонує під час святкових дат. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після початку режиму тиші, запропонованого Україною від 6 травня, Росія вже тисячі разів порушила домовленості.

У МЗС України та Верховній Раді також наголошували, що ініціатива Кремля щодо «перемир’я» на 8–9 травня пов’язана передусім із бажанням безпечно провести парад у Москві. Раніше Росія вже оголошувала короткі режими припинення вогню під час свят, однак, за даними української сторони, вони не дотримувалися.

Також, напередодні головком Олександр Сирський повідомив, що у квітні кількість спроб наступу з боку росіян помітно зросла. Він додав, що від 27 квітня російські війська провели 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

