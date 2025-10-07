Коли закінчиться війна в Україні: Портников озвучив моторошний прогноз

Віталій Портников

Реклама

Журналіст Віталій Портников заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться. Він переконаний, що можуть бути лише паузи та припинення активних бойових дій.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Є питання».

Портников заявив, що «він не бачить умов для закінчення війни Росії проти України».

Реклама

«Я не бачу жодних об’єктивних умов для закінчення цієї війни. Єдине, що ми мали зробити — це не допустити великої війни. Все інше вже не має ніякого значення, бо війна Росії проти України стала нормою нашого життя. Іншої норми не буде, перестаньте думати про те, чого не відбудеться за нашого життя. Ви можете сподіватись, що в якийсь момент закінчиться гаряча фаза і ви у цей момент ще будете не в могилі. Це — певний шанс. Він не у всіх є. Ви можете думати, що буде пауза між гарячими фазами. Ви у цей час можете вирішити, що робити — залишатися у країні чи їхати. Але об’єктивних умов для того, щоб російсько-українська війна закінчилась за вашого життя — такого не буде», — заявив журналіст.

Нагадаємо, полковник ЗСУ пояснив, чому Путін панічно боїться передавання Україні ракет Tomahawk.