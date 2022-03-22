Коля Сєрга вступив до лав Збройних сил України та присоромив Путіна у новій пісні

Артист переспівав на новий лад композицію "В Одессе вы обычный поц".

Соліст гурту The Коля, Коля Сєрга, майже одразу ж як почалася війна, вступив до лав Збройних сил України.

В ефірі телемарафону артист розповів, що спочатку намагався надавати психологічну допомогу людям, які її потребували. Та через два дні співак зрозумів, що не може сидіти просто так та вступив до лав ЗСУ.

"Ми з моїм скрипачем їхали на концерт до Миколаєва 23 лютого. Виїхали пізно ввечері, були деякі труднощі. Тому ми не доїхали до Миколаєва та залишилися в Одесі. Орендували номер в готелі. Ми о другій ночі заселилися, а о п’ятій ранку розпочалися дзвінки від моїх друзів та близьких, які інформували про те, що розпочалася війна. Майже два дні я заспокоював людей, а потім я зрозумів, що я не можу так сидіти тут, і я зателефонував знайомому та сказав, що я хочу піти служити, і мій скрипач сказав, що також хоче. Ми сіли до авто, приїхали та більше не поверталися", - розповів виконавець.

До слова, співак не лише захищає Одеську область від окупантів, а й підіймає бойовий дух місцевим та воїнам. Коли у нього є вільний час, він дає концерти.

"Ми служимо, а вдень у нас є декілька годин вільного часу, і ми в цей час граємо концерти, аби підтримати людей", - додав Сєрга.

До речі, Коля вже й встиг випустити нову пісні, а точніше переспівати на новий лад трек "В Одессе вы обычный поц", в якій він присоромив Путіна. Зокрема, у композиції є такі рядки: "А в Одессе вы обычный поц", "А мы его на дно опустим", "Вам всё равно в аду гореть".

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