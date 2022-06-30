Коля Сєрга пояснив, чому мовчав про анексію Криму, живучи в Москві: "Мені соромно"

Соліст гурту The Коля – Коля Сєрга, який боронить Україну від російських загарбників, пояснив, чому мовчав, коли Росія анексувала український Крим.

Наприкінці 2013 року виконавець, який зараз навчається на снайпера, переїхав до Москви, де жив майже три роки. У той час в Україні розгорталася війна на сході.

Втім, артист не коментував ці події. В інтерв'ю Олесі Бацман знаменитість розповів, чому мовчав та не засудив дії Путіна.

"Це було незнання. Це було небажання і десь страх занурюватися глибше у те, що відбувається, тому що джерел інформації було багато і можна було обрати позицію. Я вибрав для себе таку позицію – я не розумію, що відбувається, плутанина повна, тому я людина аполітична, я не занурююсь у політичні конфлікти. І на той момент мене ця позиція влаштовувала", – розповів він.

Зірка додав, що зараз він спілкується з багатьма військовими. Чим більше він дізнається, що відбувалося 2014 року, тим більше йому соромно. Колі прикро, що він був "сліпим та аполітичним".

"Як я був сліпим, як я цього не бачив? Так, мені соромно за свою поведінку, за те, що я був сліпим. Я заліпив шорами очі і бачив те, що хотів бачити. Коли я зараз спілкуюся з хлопцями, які з 14-го року воюють, які були на Майдані, я розумію, блін, чому я був не з ними? От якби можна було переписати цей період життя, я був би з ними від самого початку, тому що найдостойніші люди", – зізнався артист.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Коля Сєрга написав промовистий вірш про росіян. Як зазначив зірка, немає жодного виправдання загибелі невинних людей.

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