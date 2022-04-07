Коля Сєрга розповів, що його друга розстріляли окупанти: "Він був у стосунках з Регіною Тодоренко"

Коля Сєрга розповів, що його друга розстріляли окупанти: "Він був у стосунках з Регіною Тодоренко"

Співак також прокоментував те, що Тодренко мовчить про війну.

Соліст гурту The Коля, Коля Сєрга, який раніше вступив до лав Збройних сил України, розповів про свого загиблого друга.

Співак поділився, що його товариша Аліка застрелили російські окупанти у Бучі. Він не був воєнним чи в теробороні, загарбники просто вбили його.

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"Алік загинув у Бучі, був застрелений у потилицю. Він не був воєнним. Він вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. У процесі звільнення Бучі, у процесі пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп", - розповів Коля Сєрга на YouTube-каналі "Популярная политика".

Артист говорить, що намагається не падати духом. Втім, сумна новина засмутила співака.

Зокрема, Сєрга також розповів, що Алік колись був у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. Тож його обурює те, що співачка й надалі продовжує ігнорувати війну.

"Сьогоднішня новина з моїм другом Аліком… Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило. Ігнор триває", - обурився Коля.

Разом з тим Сєрга наполягає, аби росіяни виходили на мітинги, а блогери почали розповідати про війну правду. Поки вони мовчать, воєнні дії в Україні не припиняються.

"Я би хотів, щоб вони виходили. Щоб людей було більше і більше. Ви бачили, як люди виходять на мітинги у Херсоні, без зброї в руках. Я хочу, аби люди виходили та говорили правду. Я хочу, аби блогери, люди, яким довіряють, щоб вони відкривали очі. Для мене приклад Регіна Тодоренко. Вона з Одеси та має 7-ми мільйонну аудиторію. Люди бачать, що вона не реагує та починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут. Вона з Одеси, вона не говорить про це", - прокоментував співак.

Зазначимо, Регіна Тодоренко, яка живе в РФ, поводиться, ніби в Україні немає війни, а російські солдати не вбивають цивільних. Коли ще Instagram був не заблокований в Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

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