Коля Сєрга розповів, як хтось підставив майора ЗСУ: "Дали у соцмережі, що він російський диверсант"

Український ведучий та співак Коля Сєрга, який зараз служить у Збройних силах та захищає Україну в Одесі, розповів про неприємну ситуацію.

За словами Сєрги, хтось підставив майора ЗСУ, якого артист знає особисто. Невідомі пошири у соцмережах інформацію, що майор – російський диверсант і його треба ліквідувати.

Про це Коля Сєрга розповів в ефірі "Єдиного марафону":

"У нас є майор ЗСУ, який виконує спецзавдання. Днями його документи запостили у Facebook з поміткою, що він є диверсантом, співробітником російських спецслужб, що його необхідно ліквідувати. Я знаю цю людину", - розповів Коля.

Сєрга поділився, що они одразу почали пошуки того, хто поширив цю неправдиву інформацію у соцмережі.

"Ми його знайшли в Одесі. Він погодився зустрітися, підійшли наші хлопці зі спецслужб. Виявляється, що цей чоловік отримав фотографію військового квитка, а також неправдивий опис, у групі своїх однокласників у Viber", - зазначив виконавець.

Вони вже записали вибачення від чоловіка перед майором і сьогодні оприлюднять його у соцмережі:

"Цей пост у Facebook у нього отримав 9 тисяч репостів за дві доби. 9 тисяч осіб помножити на кількість аудиторії у кожного з них побачило цей документ, зафільмувало цю фотографію, ім'я, прізвище – дорівнює російський диверсант. Тобто обмовили людину", - зазначив співак.

Наразі Сєрга з товаришами продовжують шукати того, хто відпочатку розповсюдив цю інформацію. Артист закликав людей, перш ніж щось поширювати у соцмережах, ретельно перевірити першоджерело та правдивість інформації, якою діляться:

"Дуже важливо відслідковувати першоджерело. Дуже важливо думати, що репостиш. Бо оці диванні війська завдають насправді не меншої шкоди ніж могли завдавати користі", - додав Коля.

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