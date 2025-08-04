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- Війна
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Колись тут вирувало життя: Часів Яр росіяни зрівняли із землею, шокувальні фото
Колись у цьому місті жили 13 тисяч людей. А тепер воно перетворилося на пустку — голі стовбури дерев та знищені будинки.
Росіяни знищують Часів Яр — завдають ударів важкими вогнеметними системами ТОС і термобаричними боєприпасами, які мають велику руйнівну дію.
Ворог діє за принципом як в Авдіївці і Бахмуті, перетворюючи місто на руїни. Ситуація на околицях міста складна.
31 липня Міністерство оборони Росії заявило про повне захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ці твердження наразі не підтверджені геолокаційними доказами.
Аналітики ISW зазначають, що російські війська справді просунулися вглиб населеного пункту, ймовірно, захопивши більшу його частину. Водночас західна і південно-західна околиці Часового Яру, згідно з відкритими джерелами, залишаються «сірою зоною» — тобто територіями, де все ще можуть діяти українські підрозділи.
Президент Володимир Зеленський назвав заяву РФ черговою дезінформацією.
З оприлюднених фото видно значні руйнування в місті, що свідчить про тривалі та інтенсивні бойові дії.
На знімках з висоти також видно зруйновану інфраструктуру, понівечені багатоповерхівки, згарища, численні вирви від артилерійських снарядів і складну систему траншей.
Попри постійні обстріли та руйнування, у місті все ще залишаються люди. Частина з них — місцеві жителі, які не встигли або не змогли евакуюватися. Інші — українські військові, які тримають оборону Часового Яру, щодня стримуючи ворога.