Колись тут вирувало життя: Часів Яр росіяни зрівняли із землею, шокувальні фото

Бої за місто досі тривають / © Getty Images

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Росіяни знищують Часів Яр — завдають ударів важкими вогнеметними системами ТОС і термобаричними боєприпасами, які мають велику руйнівну дію.

Ворог діє за принципом як в Авдіївці і Бахмуті, перетворюючи місто на руїни. Ситуація на околицях міста складна.

У місті жили люди, сміялися діти і мали плани на майбутнє / © Getty Images

31 липня Міністерство оборони Росії заявило про повне захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ці твердження наразі не підтверджені геолокаційними доказами.

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Росіяни знищили місто, де колись вирувало життя / © Getty Images

Аналітики ISW зазначають, що російські війська справді просунулися вглиб населеного пункту, ймовірно, захопивши більшу його частину. Водночас західна і південно-західна околиці Часового Яру, згідно з відкритими джерелами, залишаються «сірою зоною» — тобто територіями, де все ще можуть діяти українські підрозділи.

Замість життя — пустка / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський назвав заяву РФ черговою дезінформацією.

З оприлюднених фото видно значні руйнування в місті, що свідчить про тривалі та інтенсивні бойові дії.

На знімках з висоти також видно зруйновану інфраструктуру, понівечені багатоповерхівки, згарища, численні вирви від артилерійських снарядів і складну систему траншей.

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Часів Яр від початку війни потерпає від обстрілів / © Getty Images

Попри постійні обстріли та руйнування, у місті все ще залишаються люди. Частина з них — місцеві жителі, які не встигли або не змогли евакуюватися. Інші — українські військові, які тримають оборону Часового Яру, щодня стримуючи ворога.