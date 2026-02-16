Колишні "вагнерівці" отримали нове завдання в Європі — FT розкрив деталі

ПВК "Вагнер" / © Associated Press

Реклама

Російські розвідка та служба безпеки (ФСБ) використовують мережу колишніх найманців із приватної військової компанії «Вагнер» для вербування так званих «одноразових агентів» у Європі з метою організації актів насильства та дестабілізації.

Про це пише Financial Times.

Співрозмовники видання зазначили, що колишні вербувальники «Вагнера», які раніше залучали російських чоловіків для участі в збройних діях, отримали нове завдання: шукати економічно вразливих громадян у європейських країнах, які могли б виконувати завдання від російських спецслужб — від підпалів до пропаганди екстремістських ідей.

Реклама

За даними західних розвідок, активність такого вербування зросла після того, як після раунду висилок дипломатів із кількох столиць ЄС скоротилося розгортання таємних агентів. Тож російські служби дедалі частіше використовують мережу з колишніх «вагнерівців» для виконання своїх доручень.

Повідомляється, що ці вербувальники добре володіють місцевими мовами та використовують телеграм-канали та інші онлайн-платформи для пошуку кандидатів серед маргіналізованих осіб, які погоджуються діяти за гроші.

Експерти побоюються, що така тактика може сприяти збільшенню кількості спроб саботажу чи насильницьких акцій на території НАТО та ЄС, хоча багато подібних планів вже було виявлено й нейтралізовано службами безпеки.

Нагадаємо, що Фінляндія вислала до РФ ексбійця ПВК «Вагнера», який просив притулок.

Реклама

Прикордонники підтвердили, що чоловік має бойове минуле й відкрито критикував російську армію.