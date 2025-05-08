Колишній командувач армії США в Європі пояснив, чому Київ не повинен йти на поступки Росії

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес. / © Getty Images

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Україна перебуває в позиції сили та має право висувати вимоги щодо свого суверенітету й майбутньої безпеки.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив генерал-лейтенант армії США у відставці, Бен Годжес, коментуючи інформацію про нібито готовність Кремля зупинити війну на нинішніх лініях фронту.

За словами Годжеса, повідомлення про те, що Путін передав бізнесмену Стіву Віткоффу пропозицію припинити вторгнення на поточних позиціях, не заслуговує серйозного ставлення.

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“Це безглузда пропозиція. Велика “поступка” Росії — це те, що вона нібито не захопить всю Україну? Що це взагалі за поступка? Віткофф лише повторив абсурд”, — заявив Годжес.

Він також підкреслив, що український уряд добре розуміє, що прийнятно для країни, а що — ні.

“Українські солдати вже довели, що можуть зупинити Росію, навіть без належної західної підтримки. Росія нездатна перемогти Україну”, — наголосив американський генерал.

На його переконання, саме український уряд і суспільство мають вирішувати, чи продовжувати боротьбу, адже йдеться про майбутнє держави.

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“Важко уявити будь-який прийнятний результат, за якого Росія збереже частину захоплених територій і при цьому більше не загрожуватиме Україні”, — підсумував Годжес.

Раніше експерт заявив, що сценарій замороження війни, про який нещодавно заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, не призведе до надійного миру. Це вкрай негативний розвиток подій для України, адже він означатиме, що наступне вторгнення Росії до України є лише питанням часу, і країна-агресорка обере для цього найкращий для себе момент.