- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону
Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з полону РФ. 2025 року він відмовився від обміну на користь тяжкохворого бійця.
З російського полону повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Миколаєнка окупанти викрали ще у квітні 2022 року. У 2025 році він опинився у списках на обмін, однак відмовився від звільнення на користь тяжкохворого полоненого.
“Там дуже багато хлопців. Ми, люди старшого віку, багато чого пережили. А там молодь ламається. Головне завдання російської влади – знищити нас фізично та морально”, — пояснив він.
Миколаєнко наголосив, що його головною метою було підтримати молодих українських полонених:
“Наше головне завдання – максимально допомогти хлопцям”.
Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, на День Незалежності, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.
Зокрема, президент підвтердив, що додому повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.