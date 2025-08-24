ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з полону РФ. 2025 року він відмовився від обміну на користь тяжкохворого бійця.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Миколаєнко

Володимир Миколаєнко / © Скріншот

З російського полону повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Володимир Миколаєнко до російського полону. / © скриншот з відео

Володимир Миколаєнко до російського полону. / © скриншот з відео

Миколаєнка окупанти викрали ще у квітні 2022 року. У 2025 році він опинився у списках на обмін, однак відмовився від звільнення на користь тяжкохворого полоненого.

“Там дуже багато хлопців. Ми, люди старшого віку, багато чого пережили. А там молодь ламається. Головне завдання російської влади – знищити нас фізично та морально”, — пояснив він.

Миколаєнко наголосив, що його головною метою було підтримати молодих українських полонених:

“Наше головне завдання – максимально допомогти хлопцям”.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, на День Незалежності, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Зокрема, президент підвтердив, що додому повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie