Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону

Володимир Миколаєнко / © Скріншот

З російського полону повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Володимир Миколаєнко до російського полону. / © скриншот з відео

Миколаєнка окупанти викрали ще у квітні 2022 року. У 2025 році він опинився у списках на обмін, однак відмовився від звільнення на користь тяжкохворого полоненого.

“Там дуже багато хлопців. Ми, люди старшого віку, багато чого пережили. А там молодь ламається. Головне завдання російської влади – знищити нас фізично та морально”, — пояснив він.

Миколаєнко наголосив, що його головною метою було підтримати молодих українських полонених:

“Наше головне завдання – максимально допомогти хлопцям”.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, на День Незалежності, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Зокрема, президент підвтердив, що додому повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.