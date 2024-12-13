"Команди на вихід не дають": журналістка назвала причини складної ситуації під Кураховим

Під Кураховим в "Успенівському мішку" кілька українських підрозділів опинилися в оточенні. Усе тому, що не було вчасної команди відійти на вигідніші рубежі.

Про це заявила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Кирієнко описала, чому став можливим "Успенівський мішок" під Кураховим.

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"Успенівський мішок. Під Курахове. Чому він стався? Бо не дали команду вчасно відійти на більш вигідні рубежі. Коли фланги посипались. Дивне рішення – сидіти на позиціях, коли у тебе з трьох боків ворог. Злочинне, я б сказала", – висловилась журналістка.

Вона повідомила, що після цього російські війська зайшли і з третього боку, і тоді українські захисники опинилися в оточенні.

"Звісно ворог заходить і з четвертою сторони. Очевидно ж. І все. Ти в оточенні. Зараз в успенівському мішку в оточенні кілька підрозділів. А команди на вихід знову не дають", – йдеться в дописі.

За словами Кирієнко, такі рішення ухвалюють не ротний чи комбат, а "цілий полковник тактичного угрупування Курач Валерій". Кореспондентка також навела кілька деталей про цього полковника:

"Той самий, що за часів ООС був командиром бригади і підтримував офіційним листом мера Одеси Труханова, якого звинувачували в розкраданні держкоштів. Обіцяв тоді цей полковник звільнитись з війська. Шкода, шо його відмовили. Бо зараз розмотує не лише бригаду, якою колись керував. А й сусідні підрозділи".

Повідомлення військових про полковник тактичного угрупування Валерія Курача / Фото: Юлія Кирієнко

Журналістка передала слова військових про те, що ворог захопить Курахове до Нового року.

"Курахове паде до нового року. Так казали осінтери і військові аналітики. Так кажуть і самі наші війська. Бо замість допомоги підрозділам, які підпорядковуються угрупуванню "Вугледар", – лише розслідування на комбригів. За те, що ті хотіли зберегти свою піхоту і дали команду (попри заборону Курача) відійти. Ми кажемо, що для нас важливе кожне життя. Чому про це забувають деякі офіцери?" – резюмувала Кирієнко.

Реакція ОСУВ "Хортиця"

В ОСУВ "Хортиця" відреагували на появу в Мережі та в медіа повідомлень про оперативне оточення підрозділів ЗСУ в районі Успенівки Донецької області. Там зазначили, що наразі українські підрозділи, задіяні до оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, "самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником".

В ОСУВ акцентували, що ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.

"Перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту надається постійно через офіційні інформаційні канали Збройних Сил України, воєнкорами тощо. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога. Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України", – заявили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, 12 грудня аналітики Deep State повідомляли, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на південь від Курахового погіршується, і підрозділи ЗСУ можуть потрапити в оточення.

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