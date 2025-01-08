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Командир 155 ОМБР затриманий за самовільне залишення служби та підбурювання підлеглих

Командир 155 ОМБР затриманий за самовільне залишення служби та підбурювання підлеглих

ДБР затримала командира 155 ОМБР, яка здійснила масове СЗЧ. / Фото: Державне бюро розслідувань

За інформацією слідства, він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї, а сам також покинув місце служби.

Державне бюро розслідувань спільно із СБУ затримало старшого лейтенанта 155-ї окремої механізованої бригади, який самовільно залишив місце служби та підбурив своїх бійців до аналогічних дій.

Про це повідомили у Державному бюро розслідуванні. 

За інформацією слідства, наприкінці минулого року командир роти відмовився виконувати наказ про передачу підрозділу в оперативне підпорядкування іншому військовому формуванню. Замість цього він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї, а сам також покинув місце служби.

Затримання військовослужбовця відбулося сьогодні на території Рівненської області. Після цього його доставили до Києва, де йому оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 402 (“Невиконання наказу”) та ч. 5 ст. 407 (“Самовільне залишення місця служби”).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, на початку грудня одна з найпотужніших бригад України повернулася після навчання з Франції. Однак, навколо 155 механізованої бригади розгорівся неабиякий скандал, пов'язаний із масовим самовільним залишенням частини. Окрім того, військові мали проблеми із критично важливим обладнанням.

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