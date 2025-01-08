Командир 155 ОМБР затриманий за самовільне залишення служби та підбурювання підлеглих

За інформацією слідства, він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї, а сам також покинув місце служби.

Державне бюро розслідувань спільно із СБУ затримало старшого лейтенанта 155-ї окремої механізованої бригади, який самовільно залишив місце служби та підбурив своїх бійців до аналогічних дій.

Про це повідомили у Державному бюро розслідуванні.

За інформацією слідства, наприкінці минулого року командир роти відмовився виконувати наказ про передачу підрозділу в оперативне підпорядкування іншому військовому формуванню. Замість цього він наказав своїм підлеглим залишити позиції без зброї, а сам також покинув місце служби.

Затримання військовослужбовця відбулося сьогодні на території Рівненської області. Після цього його доставили до Києва, де йому оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 402 (“Невиконання наказу”) та ч. 5 ст. 407 (“Самовільне залишення місця служби”).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, на початку грудня одна з найпотужніших бригад України повернулася після навчання з Франції. Однак, навколо 155 механізованої бригади розгорівся неабиякий скандал, пов'язаний із масовим самовільним залишенням частини. Окрім того, військові мали проблеми із критично важливим обладнанням.