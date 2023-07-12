Командир 47-ї бригади відреагував на заяву Маркуса, а головний сержант роти БПЛА звинуватив його у "некомпетентності"

Командир 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Сак відповів на звинувачення головного сержанта "Маґури" Валерія Маркуса щодо "системного приниження роботи сержантського корпусу, нерозуміння командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентності осіб вищого офіцерського корпусу бригади".

Про це Олександр Сак написав у Telegram.

"У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя — і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", - йдеться у повідомленні.

Сак також подякував усім бійцям за сміливість, героїзм і відвагу, підкресливши, що "солдати, сержанти і офіцери бригади продовжують виконувати бойові завдання – сім днів на тиждень, двадцять чотири години на добу".

Однак головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв звинуватив Валерія Маркуса у "некомпетентності". Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Мустафаєв заперечив "системне приниження сержантського корпусу бригади вищим командуванням та нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач"

"Про який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат ЧУЖОЇ роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Хоча саме він мав займатись бойовою підготовкою бригади та піднімати бойовий дух, але повністю провалив цей етап", - заявив Мустафаєв.

Головний сержант також звинуватив Маркуса у систематичному булінгу пресофіцерки бригади Анастасія Блищик.

"Вона, дівчина загиблого воїна, знайшла в собі сили вчинити правильно, розуміючи, чим для неї це обернеться. Я сподіваюся, що Маркус знайде в собі краплину мужності вчинити правильно і публічно вибачитися перед нею, і світ ніколи не побачить відео, де головний сержант бригади погрожує і кричить на пані Анастасію", - заявив Рустам Мустафаєв.

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