Командир “Ахмату” визнав існування полонених “кадировців” і дав їм цинічну пораду

Алаудінов заявив, що не поважає тих, хто здався у полон.

Командир кадировського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов визнав, що до українського полону потрапили його бійці, але відмовляється їх обмінювати.

Про це він заявив у неділю, 15 вересня, записавши відео у Telegram.

Попри поширений кремлівською пропагандою міф про російську армію, в якій “своїх не кидають”, Алаудінов сказав, що його не цікавлять пропозиції обміну полонених “кадировців”.

"Українцям я кажу: залиште їх собі, вони нам не потрібні сто років... Мені абсолютно без різниці, що ви з ними зробите. Я себе в цьому випадку не вважаю відповідальним за них", - говорить на відео командир "Ахмату".

При цьому Алаудінов наголосив, що не поважає тих, хто здався у полон, і дав їм цинічну пораду: "Встаньте, візьміть що-небудь - ручку, цвях, накиньтесь на когось і зробіть все для того, щоб вас вбили".

Нагадаємо, на початку операції ЗСУ на Курщині командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов запевняв, що прорив кордону відбувся без опору з боку “кадировців”, оскільки чисельні українські військові підрозділи із бронетехнікою “непомітно пройшли” повз опорні пункти. Після цього він довго заперечував, що хтось із його бійців потрапив у полон.

ЗСУ просуваються в Курській області РФ: відео

Читайте також: