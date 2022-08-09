Командир "Азова" розповів, чим росіяни могли вбити полонених в Оленівці

Для вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

Про це розповів в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю "Українській правді".

"Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди. Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав'язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жоден працівник колонії. Такого також не може бути", - зазначив він.

За словами Надточія, напередодні (у четвер, 28 липня – ред.) ввечері об 11:30 йому зателефонували хлопці звідти і повідомили, що по них "працюють".

Він відразу передзвонив "до певних органів", які, можливо б, могли знати щось про цю "роботу". А ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.

"Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить загравою. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряду або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться", – резюмував він.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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