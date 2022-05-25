Командир "Азова" вийшов на зв'язок: де зараз перебувають захисники Маріуполя і в яких умовах

Командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок із дружиною, якій розповів про умови, в яких їх з військовими тримають російські окупанти.
Бійців полку "Азов", які майже три місяці мужньо захищали український Маріуполь на "Азовсталі" від окупантів, утримують нібито у "задовільних" умовах.
Про це повідомила виданню The Guardian дружина командира полку Дениса Прокопенка, якій зміг зателефонувати їй на короткий період.
"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні", - сказала вона.
За її словами, полонених годують, дають воду. Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування.
"Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на цей момент є треті сторони — ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", — сказала Катерина Прокопенко.
Вона додала, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до РФ не вивозили.
Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали щонайменше 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.
Тим часом Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) заявив, що не публікуватиме дані про виведених з "Азовсталі" українських військових та інформацію про їхню кількість.
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