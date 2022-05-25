Командир "Азова" вийшов на зв'язок: де зараз перебувають захисники Маріуполя і в яких умовах

Командир "Азова" вийшов на зв'язок: де зараз перебувають захисники Маріуполя і в яких умовах

Командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок із дружиною, якій розповів про умови, в яких їх з військовими тримають російські окупанти.

Бійців полку "Азов", які майже три місяці мужньо захищали український Маріуполь на "Азовсталі" від окупантів, утримують нібито у "задовільних" умовах.

Про це повідомила виданню The Guardian дружина командира полку Дениса Прокопенка, якій зміг зателефонувати їй на короткий період.

"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні", - сказала вона.

За її словами, полонених годують, дають воду. Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування.

"Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на цей момент є треті сторони — ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", — сказала Катерина Прокопенко.

Вона додала, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до РФ не вивозили.