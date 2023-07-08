Командир "Азову" Денис Прокопенко відповів, чи повернеться на фронт

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редис" натякнув на своє ймовірне повернення до української армії. Він наголосив, що "ще скаже своє слово у бою".

Про це він сказав 8 липня під час брифінгу у Львові.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота і з сьогоднішнього дня разом з вами ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажімо ще в бою... Найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем при просуваємося вперед... Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоби прискорити цей процес і щоби війна дійшла до свого логічного завершення", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Після цього ввечері Зеленський та командири "Азовсталі" приїхали до Львова. Президент України взяв участь у молебні за Україну.

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