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Командир "Азову" Денис Прокопенко відповів, чи повернеться на фронт

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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Командир "Азову" Денис Прокопенко відповів, чи повернеться на фронт

Денис Прокопенко у Львові.

"Редис" приїхав до Львова.

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редис" натякнув на своє ймовірне повернення до української армії. Він наголосив, що "ще скаже своє слово у бою". 

Про це він сказав 8 липня під час брифінгу у Львові. 

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота і з сьогоднішнього дня разом з вами ми продовжимо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажімо ще в бою... Найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем при просуваємося вперед... Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоби прискорити цей процес і щоби війна дійшла до свого логічного завершення", - сказав він. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Після цього ввечері Зеленський та командири "Азовсталі" приїхали до Львова. Президент України взяв участь у молебні за Україну. 

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Дата публікації
Перегляди
2210
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