Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко повертається на службу після російського полону: фото

"Редіс" зустрівся з особовим складом бригади.
Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко, якого повернули з Росії та Туреччини, повернеться на службу після реабілітації.
Про це повідомляє пресслужба "Азову".
Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він наголосив, що війна закінчиться після виходу на кордони 1991 року.
"Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.
Легендарний командир наголосив, що зараз основні зусилля мають бути спрямовані на доукомплектування бригади особовим складом та технікою.
Підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.
Президент Туреччини Ердоган заявив, що у них з Росією не було домовленостей про те, що захисники Маріуполя повинні перебувати у його країні.
Читайте також: