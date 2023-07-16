Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко повертається на службу після російського полону: фото

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко, якого повернули з Росії та Туреччини, повернеться на службу після реабілітації.

Про це повідомляє пресслужба "Азову".

Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він наголосив, що війна закінчиться після виходу на кордони 1991 року.

Денис "Редіс" Прокопенко під час зустрічі з особовим складом / Фото: Прес-служба "Азова"

"Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.

Денис "Редіс" Прокопенко зустрівся з особовим складом / Фото: Прес-служба "Азова"

Легендарний командир наголосив, що зараз основні зусилля мають бути спрямовані на доукомплектування бригади особовим складом та технікою.

Денис "Редіс" Прокопенко повертається на службу / Фото: Прес-служба "Азова"

Підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що у них з Росією не було домовленостей про те, що захисники Маріуполя повинні перебувати у його країні.

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