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Командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" повідомив про ситуацію в Часовому Яру

Командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" повідомив про ситуацію в Часовому Яру

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру дуже складна

Андрій Отченаш назвав основні проблеми на Бахмутському напрямку.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру дуже складна. За чисельністю ворожі підрозділи переважають: на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян.

Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо".

За його словами, оперативна ситуація на напрямку достатньо складна з декількох причин. І перш за все він повідомив про використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів.

"Друге - це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни", - пояснив Отченаш.

Військовий наголосив, попри те, що на кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

Щодо просування та вдалих операцій ворога, командир екіпажу БпЛА розповів, що з урахуванням втрат техніки й особового складу, які наразі є у представників РФ.

"Всі їхні локальні перемоги - це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше", - сказав він.

Цьогоріч порівняно з 2023-м ворог почав активніше використовувати КАБи та ФАБи. Військовослужбовець зазначив, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості, при тому вони несуть величезну кількість розрухи.

"Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі", - додав Отченаш.

Додамо, що ворог руйнує ще одне місто Донбасу – Часів Яр Донецької області.

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