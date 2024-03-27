Командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" повідомив про ситуацію в Часовому Яру

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру дуже складна. За чисельністю ворожі підрозділи переважають: на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян.

Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо".

За його словами, оперативна ситуація на напрямку достатньо складна з декількох причин. І перш за все він повідомив про використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів.

"Друге - це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни", - пояснив Отченаш.

Військовий наголосив, попри те, що на кожного українського військовослужбовця йде величезна кількість росіян, більшість з них вмирає або є пораненими.

Щодо просування та вдалих операцій ворога, командир екіпажу БпЛА розповів, що з урахуванням втрат техніки й особового складу, які наразі є у представників РФ.

"Всі їхні локальні перемоги - це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше", - сказав він.

Цьогоріч порівняно з 2023-м ворог почав активніше використовувати КАБи та ФАБи. Військовослужбовець зазначив, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості, при тому вони несуть величезну кількість розрухи.

"Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі", - додав Отченаш.

Додамо, що ворог руйнує ще одне місто Донбасу – Часів Яр Донецької області.