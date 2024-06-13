Командир "Грузинського легіону" заявив про отруєння: що відомо

Мамуку Мамулашвілі, командира "Грузинського легіону", який воює разом з українськими силами проти російських військ, отруїли кілька місяців тому.

Про це Мамулашвілі 12 червня повідомив "Радіо Свобода".

Мамулашвілі розповів, що зразки крові й тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі.

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За словами командира "Грузинського легіону", результати аналізів виявили, що зразки містили високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, спожив із їжею.

Мамулашвілі сказав, що це був третій випадок, коли хтось намагався його отруїти, і що російські ЗМІ неодноразово повідомляли про його смерть.

Мамулашвілі й інших членів "Грузинського легіону" розшукують у Росії за звинуваченням у вербуванні найманців й участі у війні в Україні.

Нагадаємо, 28 листопада 2023 року стало відомо про отруєння Маріанни Буданової важкими металами. Її госпіталізували, коли стан здоров'я став різко погіршуватися. Припускають, що отрута могла потрапити в організм з їжею.

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