Командир "кадировців" розмріявся про завершення боїв на Курщині і навіть назвав терміни

Цікаво, що озвучені Алаудіновим плани щось не дуже збігаються з часовими межами, які встановив Путін для витіснення українських військ із регіону.

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов нарозповідав китайським ЗМІ про нібито швидке закінчення боїв у Курській області та нафантазував швидке завершення війни.

Про це командир "кадировців" сказав у інтерв’ю китайському кореспонденту Лу Юйгуаню.

Китайський журналіст взяв інтерв’ю в Алаудінова в його штабі. Лу Юйгуан поцікавився, скільки можуть тривати бойові дії на Курському напрямку.

На це командир "Ахмата" самовпевнено та у притаманній йому бравурній манері відповів, що очікує завершення боїв у Курській області та узагалі всієї війни "через два-три місяці".

Почувши таку відповідь, китайський журналіст в російській форменій кепці радісно потиснув Алаудінову руку.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам витіснити українських бійців із Курщини до 1 жовтня, не знімаючи водночас сили з ключових ділянок на Донбасі.

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