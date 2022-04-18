Командир морпіхів Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя

Саме так виглядає пекло на землі, описав морпіх стан міста в облозі.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

Лист майор передав "Українській правді"

"Ваша Святосте, Папо Франциску! Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час, - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста. Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів. Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі", - написано у листі.

Морпіх також додав, що через брак часу не зможе описати всі жахи, які бачить у Маріуполі щодня.

"На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожої авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі", - зазначив він.

Наприкінці листа морпіх звернувся по допомогу.

"Настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - написав морпіх.

Читайте також: