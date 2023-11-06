Командир наказав вишикуватися, а сам не прийшов: журналіст розповів нові деталі трагедії у 128-й бригаді

За словами журналіста, саме командир віддав наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста.

Журналіст Володимир Бойко стверджує, що командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади полковник Дмитро Лисюк, чиї воїни загинули під час шикування на Запоріжжі 3 листопада, має судимість за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області.

Про це Бойко повідомив із посиланням на вирок суду.

За його словами, саме командир віддав наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста. Захисники чекали на нього до півгодини, коли по них прилетіла ворожа ракета. Сам Лисюк таки не прибув на нагородження.

"У 2019 році Дмитро Сергійович Лисюк, на той час – підполковник, командир 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади, був засуджений до штрафу в розмірі 119 тис. гривень за, як сказано у вироку суду, незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із самопроголошеної "Луганської народної республіки". До підполковника Лисюка в листопаді 2018 року звернувся мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольною території Луганській області. При цьому підакцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання", - написав Бойко.

Лисюк погодився на пропозицію. 17 січня 2019 року під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети він зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).

В матеріалах справи зазначено, що затриманим спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

"Комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу в 286 тис. гривень. 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину й уклали угоду з прокурором. У підсумку, Куєвда був засуджений до штрафу 161 500 гривень, а комбат Лисюк – до штрафу 119 000 гривень", - запевняє журналіст.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по воїнах 128-ї закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області. Він вважає, що трагедії можна було уникнути.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загибель бійців 128-ої бригади із Закарпаття! Думки експерта і свідчення родичів

Читайте також: