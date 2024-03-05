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Командир підрозділу розповів, скільки насправді триває підготовка штурмовика ЗСУ

Командир підрозділу розповів, скільки насправді триває підготовка штурмовика ЗСУ

Гамлет Авагян із позивним "Гамлет" – молодший лейтенант, командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади Фото: скрин відео Укрінформ

Молодший лейтенант зазначив, що у його підрозділі не було мобілізованих, а лише добровольці, які теж не всі справляються.

На підготовку штурмовика ЗСУ в бойових умовах війни необхідно два тижні.

Про це в черговому випуску проєкту "Станція Краматорськ" розповів Гамлет Авагян із позивним "Гамлет" – молодший лейтенант, командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Два тижні. Спочатку психологічна, а потім фізична підготовка. До "фізухи" входить насамперед витривалість, у бойовиків - це швидкий рух і концентрація, і на це - три дні. Головне, щоб не кожного окремо тренувати, а всіх разом", - пояснив він.

"Гамлет" зазначив, що у його підрозділі не було мобілізованих, а лише добровольці, які теж не всі справляються.

"Бувало таке, що після штурму каже: "Я не можу, командире, я боюсь". Тоді ми йому даємо іншу роботу - може, водієм чи щось інше. Я насамперед стараюся, щоб у мене не було втрат, і найбільше на це працюю. Ніколи не було, щоб я хлопців пішки відправляв на штурм. Тому що, скажімо, дистанція в двісті метрів - доки група дійде, втрати будуть 50%", - розповів штурмовик.

Зазначимо, що Гамлет Авагян - вірменин за походженням, але Україна вже давно стала для нього другою Батьківщиною. Він брав участь в АТО з 2015 року, з 2016-го служить у ЗСУ за контрактом. До повномасштабної війни Авагян мешкав із родиною в Маріуполі.

Раніше військовослужбовець 56-ї бригади Сергій Гнезділов сказав, що переламним моментом у війні, яку розв’язала РФ проти України, можна буде вважати перемовини між двома сторонами.

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